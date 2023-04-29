В Орловській області РФ відмовились від проведення параду на 9 травня

В Орловській області РФ скасовано парад на 9 травня, а також салют та вечірній концерт. Це пояснюється вимогами безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Керівник регіону Андрій Кличков, коментуючи це, додав, що хода "Безсмертний полк" пройде в інтерактивному форматі .

Раніше від проведення парадів відмовилися у ряді регіонів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях РФ, а також в окупованому Криму.

Зазначимо, що Орловська область безпосередньо з Україною не межує.