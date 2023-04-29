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Трюдо та фон дер Ляєн обговорили підтримку України

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Трюдо та фон дер Ляєн обговорили підтримку України
Канада та Європейський Союз продовжать спільно підтримувати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Минулого місяця під час її візиту до Канади, ми з президентом фон дер Ляєн обговорили підтримку України та українців. Вчора ми продовжили цю розмову й наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо українцям усю необхідну їм підтримку", - заявив Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успішна агресія РФ проти України може надихнути інші країни "перемалювати карту", - Трюдо

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