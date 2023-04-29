Протягом 28 квітня авіація та артилерія ЗСУ вразили 7 пунктів зосередження окупантів, склад боєприпасів та 3 пункти управління, - Генштаб
7536
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 28 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника".