Протягом 28 квітня авіація та артилерія ЗСУ вразили 7 пунктів зосередження окупантів, склад боєприпасів та 3 пункти управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 28 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 3 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 26 квітня українська авіація завдала ударів по 11 районах скупчення окупантів, - Генштаб