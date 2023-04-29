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У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Вночі 29 квітня у Козачій бухті загорівся резервуар із паливом, окупанти причиною пожежі назвали влучання безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БПЛА.

На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі приблизно 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - написав він.

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У соцмережах публікують фото та відео пожежі.

У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника 01
У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника 02
У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника 03

Топ коментарі

  • аспм мпри
    Гойда!
  • Шимус
  • Люба Бусько
    Цей вогонь приносить тепло і світло кожному українцю, і пече кожному москалеві.
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