Демократи закликають Байдена передати Україні винищувачі F-16, - The Hill

Однопартійці президента США Джо Байдена тиснуть на нього, вимагаючи ухвалити рішення про відправку в Україну винищувачів F-16 та ракет великої дальності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє The Hill.

Члени Конгресу від Демократичної і Республіканської партій закликали Байдена поставити Україні реактивну артилерію великої дальності ATACMS і сучасні винищувачі F-16, пише видання.

"Ця техніка може бути ключовою для захисту українського народу та будь-якого наступу на російські позиції, стверджують законодавці, і деякі військові лідери США з цим погоджуються", – пише видання.

The Hill називає провідних діячів Демократичної партії, які найбільше тиснуть на Байдена. Це – Джейсон Кроу, Річард Блументаль, Шелдон Вайтхаус, Джаред Голден та Марк Келлі.

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Попри заклики, зазначає видання, Білий дім своєї позиції наразі не змінив, відмовившись постачати Україні ATACMS і F-16.

"Однак обіцянка США в січні надати Україні бойові танки M1 Abrams на початку цієї весни, після кількох місяців спротиву з боку Білого дому, дала привід для оптимізму, що адміністрація може надати ще більш важке озброєння", – пише The Hill.

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