Окупанти проводять масові обшуки жилих приміщень та перевірку телефонів на Херсонщині, - Генштаб
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Російські окупанти посилили фільтраційні заходи на захоплених територіях Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
"Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів", - йдеться в повідомленні.