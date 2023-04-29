Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 190 040 осіб (+580 за добу), 3697 танків, 2908 артсистем, 7184 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 190 040 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7184 (+3) од,

артилерійських систем - 2908 (+3) од,

РСЗВ - 543 (+0) од,

засоби ППО - 294 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2471 (+4),

крилаті ракети - 932 (+21),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5836 (+17) од,

спеціальна техніка - 355 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.