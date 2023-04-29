Упродовж доби росіяни завдали 56 ударів по 14 населених пунктах на Запоріжжі, - ОВА

Російські війська продовжують терор прифронтових населених пунктів. На Запоріжжі ворог обстріляв 14 мирних міст і сіл.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав 56 ударів за добу по 14 мирним містам і селам: 50 артобстрілів, 1 авіаудар, 3 з БПЛА, 2 з РСЗВ.



Надійшло 22 повідомлення про руйнування або пошкодження будинків та майна, але, на щастя, жодного про поранення людей", - йдеться в повідомленні.

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