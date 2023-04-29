475 дітей загинули та понад 953 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.
Так, 28 квітня внаслідок обстрілу державою-агресором цивільної інфраструктури м. Умань Черкаської області ракета влучила в 9-ти поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих 4 дітей: дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.
Крім того, 29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області зазнав поранення 14-річний хлопчик.