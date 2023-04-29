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Останній масований ракетний удар по Україні може свідчити про зміну підходу РФ, - британська розвідка

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Останній масований ракетний удар по Україні може свідчити про зміну підходу РФ, - британська розвідка
Остання масована ракетна атака Росії по Україні може свідчити про зміну підходу РФ до ракетних ударів, порівняно із зимою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 квітня.

Розвідка зазначає, що атака 28 квітня була першим масованим ударом РФ від початку березня.

"Ці атаки дозволяють припускати зміну підходу в тому, як Росія використовує удари на далекі відстані. У цій хвилі було менше ракет, ніж під час зимових атак, і вона навряд чи була спрямована проти української енергетичної інфраструктури. Є реалістична ймовірність, що РФ намагалася поцілити в резервні підрозділи чи озброєння, яке нещодавно передали Україні", – зазначають аналітики розвідки.

Вони додають, що РФ, вочевидь, неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі побічні наслідки атаки, такі як загибель цивільного населення.

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Нічого такі удари для зниження боєздатності армії не ведуть, вся надія у террористов на те щоб залякати мирних громадян.
  • lammer ya
    Якщо ви в Україні, то це не велика загадка. В кожного є сусіди, які і досі чекають приходу рузького міра, і навіть сприяють цьому. запроданців занадто багато.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Це Геноцид України від Рашистов. Боягузи керують тому роблять вигляд що "не бачать" геноциду !
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