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Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА. ФОТОрепортаж

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Уже понад 30 годин триває рятувально-пошукова операція в Умані.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Служби працювали всю ніч. Рятувальники продовжують розбирати конструкції та пошуки потерпілих. Натепер безвісти зниклою вважається одна жінка. Основний етап робіт мають завершити надвечір", - інформує він.

За словами Табурця, наразі відомо про 23 загиблих. За уточненими даними, серед загиблих - п’ятеро діток.

"Найменшому хлопчику було всього півтора року. Вічна пам'ять і співчуття родинам! Помстимося за кожного! У лікарні натепер лишаються 5 людей, серед них - один тяжкий, двоє - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Спільно з ДСНС міською владою розгорнуто в місті 5 пунктів надання допомоги потерпілим. Наразі розселили в тимчасові помешкання 176 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. ВIДЕО

Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 01
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 02
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 03
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 04
Серед загиблих в Умані - 5 дітей. Одна жінка вважається зниклою безвісти, - уточнені дані ОВА 05

Топ коментарі

  • Waslen Lem
    ЗСУ. Валіть тих гаднонів безпощадно.
  • Чайка Київ
  • Valery Koulga
    Зараз треба Кулебі піднятися з окопу і виконати свій обовязок. Я про Південну Корею. Вони привязали свою військову допомогу до гуманітарної складової війни. А вони мають можливості - найбільший в світі виробник артилерийських снарядів і вони, до речі виробляють аналог Томагавка. І надешевший і чі не найкращий танк - К-6.
    Наші діти з Умані не повинні загинути даремно! Кулеба - працюй, або вкажи, хто заважає (Єрмак мать його), щоб ми знали , кому слід відірвати яйця (у Призидента їх немає)...
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