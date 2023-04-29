Новини

На окупованих територіях Луганщини загострюється гуманітарна криза, цивільному населенню бракує медикаментів, - Центр нацспротиву

81015
На окупованих територіях Луганщини загострюється гуманітарна криза, цивільному населенню бракує медикаментів, - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.

Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни продовжують використовувати медичні заклади Луганщини для своїх потреб, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Игорь Кот a430a89b
    Висловлюю глибоке занепокоєння. Вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна. Треба терміново допомогти ждунам. Верещук, твій вихід. Влада завжди більше переймається за зрадників ніж за тих хто не зраджував країну.
  • Бандерівець
    Ой, надився я на ту сєпарню на тій Луганщині... Там лишилось саме відмороження сєпарськє стадо...
  • lammer ya
    Так жеж "прутін ввєді!" Хай ще раз вам введе, якщо мало.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини