На окупованих територіях Луганщини загострюється гуманітарна криза, цивільному населенню бракує медикаментів, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.

Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття", - йдеться в повідомленні.

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