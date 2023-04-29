На окупованих територіях Луганщини загострюється гуманітарна криза, цивільному населенню бракує медикаментів, - Центр нацспротиву
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У тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.
Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття", - йдеться в повідомленні.