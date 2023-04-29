Ворог намагається захопити Бахмут, за добу завдано 525 ударів. Можливість забезпечення наших військ зберігається, - Сили оборони

На Бахмутському напрямку впродовж минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень, 525 ворожих ударів різними видами озброєння, українські сили оборони знищили 154 російських загарбників.

Шляхи постачання українських захисників зберігаються. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бахмут залишається головним напрямком удару ворога, де він зосереджує максимальні свої зусилля, намагаючись оточити і взяти це місто. За добу він завдав 525 ударів різними типами і калібрами ствольної артилерії, РСЗВ, відбулося 27 боєзіткнень, три авіаудари. Було знищено 154 окупанти, 156 зазнали поранень. Також було знищено самохідку артилерійську установку "Акація", дрон-камікадзе "Ланцет" і один польовий склад боєприпасів", - зазначив він.

Череватий також запевнив, що зберігається можливість постачання українських захисників у Бахмуті.

"Завдяки комплексній роботі всіх елементів Сил оборони, починаючи від артилеристів, які постійно ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб ворог не міг взяти під постійний вогневий контроль ці траси, закінчуючи розвідниками, Силами спеціальних операцій, які розвідують, забезпечують можливість проходу, також військовим інженерам, автомобілістам у нас є можливості постачання у Бахмут", - сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили на Бахмутському напрямку 125 окупантів, за добу ворог здійснив 452 обстріли, - Череватий

За його словами, ситуація динамічна, вона змінюється, але жодні заяви ворога про нібито повний контроль Росією трас на Бахмут і перерізання постачання українців не відповідають дійсності.