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Нафтобазу в Севастополі підпалили два "ворожі дрони". Горітиме до вечора, - окупанти

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Нафтобазу в Севастополі підпалили два "ворожі дрони". Горітиме до вечора, - окупанти
Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі сталася через те, що до резервуарів впали "два ворожі БПЛА".

Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, причиною пожежі стало потраплння двох ворожих безпілотних літальних апаратів до резервуарів", - заявив він.

За словами Развожаєва, пожежу локалізували. Загасити її окупанти розраховують до 18 години.

Приборкати полум’я намагаються всі пожежники Севастополя та їхні колеги з інших районів окупованого Криму. Також задіяні пожежний поїзд та "ресурси Чорноморського флоту".

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Окупанти запевняють, що пожежа не вплине на забезпечення Севастополя пальним.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Козачій бухті Севастополя палає нафтобаза.

Топ коментарі

  • Ned Stark
    Це вони не загасять пожежу до 18, це просто пальне до 18 вигорить...
  • Яр Холодний
    Бавовнятко

    Що ви, орки, наробили -

    Бавовнятко розбудили.

    А цікавеє звірятко,

    Українське Бавовнятко,

    Ходить, біга попід складом,

    Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

    Кине іграшку в куток -

    Де був склад, вогонь й «хлопок».

    Як вогненную чуприну

    Бавовнятко до бензину

    Чи соляри піднесе,

    Геть горить у орків все:

    Керосин, бензин, ще й гас

    І мастила весь запас.

    Ще пала (була б здорова)

    Тлуста дупа Соловйова…

    Отаке воно звірятко,

    Українське Бавовнятко!

    Орки звикли вже до нього,

    Зустрічають «как родного»,

    А воно їм в три моменти

    І «хлопки», й «аплодисменти»;

    Їм утне пломінний тверк

    Ще й влаштує фейєрверк…

    Отаке воно звірятко,

    Українське Бавовнятко!
  • Colt
    Синоптики отмечают в Севастополе потепление.
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