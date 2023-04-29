Нафтобазу в Севастополі підпалили два "ворожі дрони". Горітиме до вечора, - окупанти

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі сталася через те, що до резервуарів впали "два ворожі БПЛА".

Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, причиною пожежі стало потраплння двох ворожих безпілотних літальних апаратів до резервуарів", - заявив він.

За словами Развожаєва, пожежу локалізували. Загасити її окупанти розраховують до 18 години.

Приборкати полум’я намагаються всі пожежники Севастополя та їхні колеги з інших районів окупованого Криму. Також задіяні пожежний поїзд та "ресурси Чорноморського флоту".

Також дивіться: У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти запевняють, що пожежа не вплине на забезпечення Севастополя пальним.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Козачій бухті Севастополя палає нафтобаза.