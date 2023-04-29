У Чорному морі перебувають 12 російських кораблів, зокрема 1 ракетоносій із 8 "Калібрами", - ВМС України

Станом на 29 квітня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 1 російський ракетоносій із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗС України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

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