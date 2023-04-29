Херсонська ОВА опрацьовує шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області

У Херсонській ОВА повідомили про превентивні заходи з евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти… Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області. Визначені безпечні маршрути виїзду автотранспорту, місця тимчасового проживання людей забезпечення їх ліками та їжею, всім необхідним. Складаються списки маломобільних людей та багатодітних сімей", - повідомив Прокудін.

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