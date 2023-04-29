Знищено два ворожі шахеди та безпілотник оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили

29 квітня 2023 року близько 4 год ранку силами та засобами Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України знищено два ударних БпЛА типу "Shahed".