Новини

До українського університету можна вступити із закордонним атестатом. У Міносвіти пояснили, як

1 38021
До українського університету можна вступити із закордонним атестатом. У Міносвіти пояснили, як
Українські вступники зможуть зробити це і з закордонним документом про освіту. Потім його треба буде протягом року визнати в Україні.

Про це заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Реєструватися на НМТ можна з будь-яким набором документів, тобто це може бути і паспорт, і навіть ідентифікаційний код - це для тих осіб зроблено, які на тимчасово окупованих територіях або у яких, можливо, документи втрачено", - зазначив посадовець.

Також читайте: 16 тис. випускників планують складати мультипредметний тест за кордоном, - Міносвіти

Він додав, що у разі вступу до вишу з закордонним атестатом, документ потрібно буде визнати в України впродовж року.

"Якщо випускник закінчив школу, наприклад, у Польщі, у нього є польський документ про освіту, то після вступу до закладу вищої освіти України протягом одного року можна подати на визнання до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" свій атестат про повну загальну середню освіту, його визнати - і жодних проблем не буде", - пояснив Вітренко.

Також читайте: Рішення про завершення навчального року прийматимуть місцеві адміністрації та школи, - Міносвіти

Заступник міністра освіти також зазначив, що на НМТ вже зареєструвалися 243 тисячі абітурієнтів, з них 220 тисяч планують проходити тестування в Україні.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Evg Mi 91b77582
    В Україні освіти не має, вступати промто нема куди.
    Вступити в українсткий виш то те саме що в лайно.
    Ті що три роки тому вступали до вишів жодного разу не були у тих вишах, а вже випуск.
    Через місяць дочка закінчує 11й клас. І прощається з країною-шапіто назавжди. Документи готові, вуз і спеціальність обрана, 500зл за документи заплачені.
  • Pawlo Kit
    Що тут не зрозуміло?

    Голосував за клоуна, тепер скаржишся на шапіто і тікаєш з країни яку власним вибором довів до такого стану.
  • M M 99e94582
    Поступати в Україні? Щоб потім якийсь ректор-феодал Луцький студентів за бидло мав?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини