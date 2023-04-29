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Заборона аграрного експорту з України, ухвалена Єврокомісією, запрацює з 2 травня, - RMF24

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Заборона аграрного експорту з України, ухвалена Єврокомісією, запрацює з 2 травня, - RMF24
Польща має до 2 травня скасувати заборону на ввезення з України кількох десятків харчових продуктів, щоб замінити її рішенням ЄС щодо ембарго на чотири продукти.

Про це з посиланням на свої джерела в Брюсселі повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі домовленості між п'ятьма країнами та Європейською комісією", - йдеться у публікації.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що вони скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз Єврокомісія чекає на конкретні рішення з цього приводу. Суть у тому, щоб уникнути паралельного застосування заборон, повідомляє RMF24.

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За даними видання, олія та інші сільськогосподарські товари підлягатимуть дослідженню, і у разі виявлення проблем на ринку можуть бути введені тарифи.

Фермери з п'яти країн також отримають підтримку у розмірі 100 млн євро, з яких польські фермери - майже 40 млн євро.

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Топ коментарі

  • Сергій Шешеня
    Вибач, але ніхто на Польшу молитися вже не буде. Вже молилися на москалів 70 років, до цього це призвело? Наївні українці попали нарешті у реальний світ, де кожен "добрий сусід" сам за себе ,і кожен тільки про свої інтереси дбає. Так що дружба, дружбой, за допомогу дуже дякуємо. Але ніхто не дозволить заради польских фермерів знищувати українських фермерів. Хай Єврокоміся розрулює. Це твоє особисте право підтримувати поляків, у тебе польский прапор на авці. А у мене український прапор, у мене українські інтереси)
  • Evg Mi 91b77582
    Ви себе спасіть спочатку, якби не ці "зажерливі мудаки" які допомагають "мудрому наріду" ви вжеб в Сибіру ліс валили, або з голоду мерли як в 30х роках.
  • юрий Шмалько ea66d093
    "Виборці зеленого" - це аграрії укранці, які під обстрілами і на замінованих полях працюють?! Браття...
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