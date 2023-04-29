Заборона аграрного експорту з України, ухвалена Єврокомісією, запрацює з 2 травня, - RMF24

Польща має до 2 травня скасувати заборону на ввезення з України кількох десятків харчових продуктів, щоб замінити її рішенням ЄС щодо ембарго на чотири продукти.

Про це з посиланням на свої джерела в Брюсселі повідомляє польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі домовленості між п'ятьма країнами та Європейською комісією", - йдеться у публікації.

Польща, Болгарія, Угорщина та Словаччина підтвердили, що вони скасують національні заходи якнайшвидше. Зараз Єврокомісія чекає на конкретні рішення з цього приводу. Суть у тому, щоб уникнути паралельного застосування заборон, повідомляє RMF24.

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За даними видання, олія та інші сільськогосподарські товари підлягатимуть дослідженню, і у разі виявлення проблем на ринку можуть бути введені тарифи.

Фермери з п'яти країн також отримають підтримку у розмірі 100 млн євро, з яких польські фермери - майже 40 млн євро.