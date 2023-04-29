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Росіяни втікатимуть із Криму, коли наші Сили оборони підійдуть до першого села, - Зеленський

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Росіяни втікатимуть із Криму, коли наші Сили оборони підійдуть до першого села, - Зеленський
Росіяни почнуть бігти з Криму, коли Збройні сили України підійдуть до першого села півострова. Цивільні допоможуть нашим воїнам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Чи деокупуємо ми Крим? Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз. Він (Володимир Путін, російський диктатор. - Ред.) десять років промивав людям мозок. Коли підійдемо до адміністративного кордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти. Вони зараз окопи риють, перерили пляж, хоча вчора казали, що це все така краса, це буде туристичний центр, будуть вкладати мільярди. Десять років пройшло, які мільярди? Що вони там зробили, окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти в в'язницях. Що вони там зробили? Нуль?" - розповів президента.

За словами Зеленського, цивільні в Криму втомлені від окупаційного режиму Росії, оскільки ворог лише мілітаризував півострів й жодним чином не розвивав його. Коли ж наші воїни почнуть звільняти Крим - цивільні вийдуть на вулиці, аби допомогти вигнати російську "владу".

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Топ коментарі

  • Лариса Немезида 84cd6552
    Світ ще не бачив на чолі країни таких йолопів як ЗЕбіл
  • Your Liege
    Угу, видимо оборонительные сооружения они строят активно именно чтоб бежать.
    А Земудак ничего не строил на Юге в своё время и наши войска драпали. Он по себе судит?
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Лучше вспомни, клован, как ты в истерзанной Буче шутил между съемок...
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