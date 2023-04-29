Із журналістом Олександром Бондаренком, який загинув, боронячи Україну, попрощаються в понеділок у Києві
Про це повідомив у соцмережі його колега Василь Самохвалов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сашу ховатимуть у понеділок, 1-го травня, на Лісовому цвинтарі. Початок церемонії - 11:00. Зустрічаємось біля центрального входу", - написав він.
Церемонія триватиме близько години. О 13:00 в ресторані "Боботі" за адресою вул. Срібнокільська, 1а відбудеться поминальний обід.
Олександр Бондаренко був українським журналістом. Він працював у різних ЗМІ спочатку в рідному Луганську, з 2003 року - в Києві. З 2015 року перейшов у сферу комунікацій.
Із початком повномасштабного вторгення Бондаренко пішов на фронт добровольцем. Його життя обірвалося під Кремінною від постріла російського снайпера.
Більше про те, яким був Олександр, можна прочитати тут.
Реквізити для допомоги родині - 5375 4141 4430 9886, Бондаренко Юлія Миколаївна.