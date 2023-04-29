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ООН "глибоко стурбована" расизмом росіян через війну: винищують нацменшини

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ООН "глибоко стурбована" расизмом росіян через війну: винищують нацменшини
Організація Об’єднаних Націй "глибоко стурбована" расизмом росіян стосовно українців та етнічних груп, які мешкають в РФ.

Про це йдеться у звіті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що російська армія та підконтрольні Кремлю ПВК продовжують порушувати права людини.

Також комітет ООН "стурбований" повідомленнями про розпалювання расової ненависті та пропаганду расистських стереотипів щодо етнічних українців.

Крім цього, у звіті йдеться, що в Росії проводять примусову мобілізацію, від якої невідповідно страждають етнічні меншини та корінні народи.

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ООН закликала Москву припинити примусову мобілізацію та порушення прав людини.

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Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    клоуны *****. вы их даже из своего оон выгнать не можете. пук в лужу.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Та ви там по життю такі глибоко мастурбовані! Назвіться 'збіговисько глибоко мастурбованих'' нікчем!
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Більш нікчемної контори,чим ця кончена оон, (тьху ,пля...) я навіть і не знаю.
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