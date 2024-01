Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у твіттері.

Зазначається, що вночі в Україну прибули з Литви шість позашляховиків Land Rover та сухпайки, кількість яких не уточнюється.

"Усе це потрібне для підтримання мобільності", – додав міністр Анушаускас.

Tonight 🇱🇹 @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to 🇺🇦. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW