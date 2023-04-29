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Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

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Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових
Литва передала Україні нову партію військової допомоги – позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у твіттері.

Зазначається, що вночі в Україну прибули з Литви шість позашляховиків Land Rover та сухпайки, кількість яких не уточнюється.

"Усе це потрібне для підтримання мобільності", – додав міністр Анушаускас.

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