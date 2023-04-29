Комісія Мінкульту обстежила 11 із 79 корпусів на території Києво-Печерської лаври

Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" обстежила 11 із 79 об’єктів. На понеділок, 1 травня, заплановано огляд ще 10 споруд.

Про це повідомила голова комісії Мар’яна Томин в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас непочатий край роботи, тому що із 79 об’єктів нам зараз вдалося обстежити 11, але останні п’ять ішли таким темпом, який передбачає хоча б нормальну фіксацію і зменшення психологічного навантаження на ці процеси", - зазначила вона.

Так, за її словами, впродовж останнього тижня вдалося провести обстеження в повноцінному режимі п’яти корпусів - 43-го (келії місцевого значення), 48-го (пам'ятка національного значення, Теплий храм), а також 54, 56 і 57 корпусів, два з яких є пам'ятками місцевого значення і один є пам'яткою національного значення.

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Водночас Томин поінформувала, що з понеділка комісія хоче максимально інтенсифікувати діяльність, до обстеження заплановано 10 об’єктів.