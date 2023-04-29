Посол України Макеєв закликав Німеччину до нових поставок зброї: У найкоротший термін необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем
"Найбільше потрібні зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot та Gepard", - заявив український посол виданням медіагрупи Funke у суботу, 29 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Крім того, Києву в найкоротший термін необхідно більше бронетехніки, танків і артилерійських систем, а також далекобійних боєприпасів, додав Макеєв.
Від швидкості та обсягу постачання військової допомоги залежить безпека Європи, наголосив український посол.
"Поразка Росії є гарантією нормального життя в Європі", - зазначив дипломат.
Водночас Макеєв схвально відгукнувся про вже здійснені постачання озброєнь Німеччиною, особливо наголосивши на "стратегічному і довгостроковому" підході ФРН разом з партнерами по НАТО.
"Саме такий безперебійний процес необхідний нам, щоб досягти успіху на фронті", - зазначив посол України.