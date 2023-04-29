У Варшаві вилучили у власність держави будівлю школи при посольстві РФ

Мерія Варшави разом з поліцією в суботу здійснюють процедуру взяття на баланс міста будівлі, в якій розміщується російська школа при посольстві РФ у Польщі.

Представники поліції попри протести росіян дали працівникам та охоронцям школи час до 19 години, аби вони залишили будівлю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За інформацією польського видання, зранку триває процедура взяття на баланс міста будівлі на вул. Келецькій, 45, де розміщена російська школа. Поліція заблокувала вхід на подвір’я, працівники мерії здійснюють опис майна зовні. Те, що міська влада бере на баланс приміщення за цією адресою, підтвердив виданню речник МЗС Лукаш Ясіна.

Свій протест з цього приводу вже висловило російське МЗС. Зокрема, посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв у коментарі російським ЗМІ назвав ці дії "незаконними" і пообіцяв відповідь з боку москви, не уточнивши, однак, яку саме. Він стверджує, що дії Польщі суперечать Віденській конвенції, і російська сторона опротестовуватиме це рішення.

За словами дипломата, навчальний рік у цій школі завершиться. Ймовірно, матеріальну базу закладу перенесуть на територію посольства РФ у Варшаві.

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Вирок суду про передачу у власність Варшави будівлі, де розташована російська школа, був ухвалений у 2016 році. Однак російська сторона його проігнорувала.

В березні 2022 року МЗС Польщі заявило, що рекомендуватиме органам влади розпочати процедуру взяття на баланс держави двох приміщень у Варшаві, якими володіє Росія, але які не використовуються з дипломатичною і консульською метою. Одним з цих об'єктів є будівля, де розміщується російська школа. Інший будинок, на вул. Собеській, 100, влада Варшави вже взяла на баланс у квітні минулого року.

Школа при посольстві РФ, в якій навчалися переважно діти російських дипломатів та дипломатів з країн пострадянського простору, функціонувала у Варшаві з 1953 року.