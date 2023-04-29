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Найбільше Росію боїться Путін, який повинен лишитися наодинці зі своїм народом, - Зеленський

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Найбільше Росію боїться Путін, який повинен лишитися наодинці зі своїм народом, - Зеленський
Президент РФ Володимир Путін має бути ізольованим у світі і залишитися наодинці зі своїм суспільством.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найбільше Росію боїться президент Росії. І він повинен залишитися наодинці зі своїм суспільством, зі своїм народом, він повинен з ними залишитися, вони повинні з ним розбиратися, а світ повинен (змусити Росію – ред.) просто полишити нашу землю і вийти на свою землю. Коли він буде там, коли його агресію буде зупинено і він буде на своїй території, до нього всі питання ставитиме його суспільство. І так воно повинно бути. Ізоляція агресора, іншого виходу немає", - підкреслив Зеленський.

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Президент України вважає Путіна "терористом, який не тримає слова" і з яким немає про що говорити.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ти,вава, теж вілицями не ходиш разом з нарідом, тебе обравшим по пріколу
  • Ksenia VB
    Думає про себе- говорить про хутіна
  • ZoV KobZona
    Что оно несёт? Нет в параше народа, а есть 99,9% вонючего биомусора, подлежащего поголовному уничтожению. Оставшиеся 0,01% хоть чуть адекватных из параши давно чухнули.
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