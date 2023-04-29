Українські спецпризначенці тренуються на базах Бундесверу в Німеччині, - Bild
Про це пише Bild з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Крім медичної підготовки та навчання роботи з важкою технікою, такою як бойовий танк Leopard 2 і САУ Panzerhaubitze 2000, Бундесвер наразі також готує українські спецпідрозділи.
Їх навчають веденню локальних і міських боїв – це особливо важливо для запланованого відвоювання окупованих міст.
Дії в умовах щільної забудови вимагають спеціальних навичок, бої часто відбуваються на дуже коротких відстанях і на кількох рівнях, а небезпека мін-пасток особливо висока.
Один український військовослужбовець розповів виданню, наскільки інтенсивними є бої між будинками навіть у такому невеликому місті, як Бахмут: "У нас була позиція у двоквартирному будинку, росіяни були в сусідній кімнаті, ми навіть могли їх чути".
Для того, щоб збільшити шанси українців на перемогу, також відпрацьовується атака на супротивників, які окопалися.
Бундесвер також навчає українців виживання в тилу ворога: так звані тренування SERE, в перекладі з англійської – тренування виживання, ухилення, опору і втеча.
Загалом у Німеччині проходить підготовку чотиризначна кількість українських солдатів, зокрема тризначна кількість екіпажів танків Leopard 1 за останній тиждень.
За інформацією Bild, Міністерство оборони Німеччини і федеральний уряд налаштовані стримано оптимістично. У кращому разі очікуються "невеликі успіхи" і "обмежені прориви" через лінії російських окупаційних сил. Головна причина такої думки в тому, що величезна маса російських солдатів більше не здатна на великі наступи, але мають чисельну перевагу в обороні.