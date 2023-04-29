Окупанти далекі до захоплення "дороги життя" в Бахмут, - Східне угруповання військ ЗСУ

Росіяни далекі до захоплення "дороги життя" в Бахмут, якою постачаються продукти, ліки, озброєння та інші необхідні речі для військових та цивільних.

Про це у коментарі для ZN.UA повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вже декілька тижнів говорять про захоплення "дороги життя", як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику", - каже Череватий.

Речник повідомив, що також працюють інженери, спеціалісти з логістики, які прокладають нові шляхи. Все це в комплексі дозволяє доставляти в Бахмут зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси, а також забирати поранених.

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"Тривають важкі бої, але немає ніякої паніки чи неконтрольованості. Всі діють згідно з визначеними наперед сценаріями. Ситуація повністю контролюється Генштабом, плюс ми бачимо всі наміри противника та упереджуємо їх вогнем. Все це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі", - додає Череватий.