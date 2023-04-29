Велика Британія хоче закупити для України ракети дальністю польоту до 300 км

Озброєння буде надане завдяки фонду підтримки України.

Велика Британія хоче закупити сучасне озброєння для України в рамках спеціального фонду. Серед обладнання, яке шукають, - ракети великої дальності та амуніція для забезпечення мобільності військ. Про це повідомляє Defence24.pl з посиланням на дані Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Повідомляється, що Міністерство оборони Великої Британії опублікувало запит на інформацію про військове обладнання для використання українськими військовими, що фінансується з Фонду підтримки України.

Британці застосовують досить відкриту формулу вимог, оскільки "ключовими запитами" є: "ракета або снаряд", що запускається з суші, землі, моря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.

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Нагадаємо, даний фонд є ініціативою Великої Британії за участі Ісландії, Норвегії, Швеції та Данії, а також Литви, спрямованою на швидку закупівлю військового обладнання для України.

Загальна його вартість наразі становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 200 мільйонів фунтів стерлінгів вже розподілено, в тому числі на безпілотні літальні апарати, розвідувальні системи і засоби протиповітряної оборони, а також запасні частини для існуючих транспортних засобів української армії.