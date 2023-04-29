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Зеленський про наступ: Інформація у ЗМІ не допомагає Україні, але ми все одно підемо вперед і точно переможемо

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Зеленський про наступ: Інформація у ЗМІ не допомагає Україні, але ми все одно підемо вперед і точно переможемо
Президент Володимир Зеленський дорікнув медіа за зайву увагу до майбутнього наступу Збройних Сил України.

Про це він повідомив в інтерв'ю фінським, шведським, данським та норвезьким журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наступ залежить не лише від озброєнь, а інколи існують інформаційні загрози.

"Контрнаступ залежить не тільки від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка - це одна зі складових наступальної операції. Іноді, як я вам сказав, існують інформаційні загрози. І скажу вам відверто, я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить у тій чи іншій пресі, та це, на жаль, не лише російська преса. І я вважаю, що ця інформація, скажімо, не допомагає. Чесно кажучи, вона нас зупинить? Ні", — сказав глава держави.

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Водночас Зеленський зазначив, що навіть якщо інформація про наступ з'являтиметься щодня, це не вплине на плани українського командування.

"Нас все це не зупинить, ми все одно підемо вперед і точно переможемо. Але такі речі, як час чи зайва інформація — не важливо, наскільки фейкова чи правдива, — все це впливає. І хочу наголосити: це точно не допомагає", — додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Urs
    Безліч західних ЗМІ і відомств постійно публікували карти і інформували про напрямки російського вторгнення. Вже на підставі навіть цієї інформації можна зрозуміти усі загрози. Але зелене уйобіще каже, що ніхто їм нічого не казав. ЗМІ були в курсі даних розвідки, а він - ні.
  • Urs
  • Urs
    Патологічний брехун! ГЛАВА ЦРУ В СІЧНІ ПЕРЕДАВ УКРАЇНІ ПЛАНИ РФ ЗАХОПИТИ АЕРОПОРТ У ГОСТОМЕЛІ - WSJ: Американська розвідка у середині січня передала найвищому керівництву України детальні плани рф щодо наступу на Україну.Гостомель мав стати ключовим плацдармом для атаки на Київ.
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