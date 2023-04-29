Планування удару по центру міста – вже злочин проти людства, - Ігнат про російські обстріли

Російська армія нищить насамперед пріоритетні для себе цілі, але житлові будинки теж можуть бути цілями.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог намагається знищити найпріоритетніші для себе цілі — це і об’єкти нашої інфраструктури, і військові об’єкти, об'єкти паливно-енергетичного сектору. І так далі. Але, прокладаючи маршрути цих ракет, ворог буде робити певні похибки. Навіть якщо вони не мають за ціль житловий будинок. Але може бути і такий прорахунок. І ми часто бачимо, що влучають вони і у житлові будинки, тому що саме по собі планування удару по центру міста, чи це Умань, чи Київ, чи Дніпро, чи Харків — це вже злочин проти людства. Це потрібно чітко розуміти, це акт тероризму. Таким чином, ворог прокладає такі маршрути, розуміючи, що на шляху ракет може бути багатоповерхівка. Але це їх не цікавить", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що саме тому потрібно дотримуватися правил безпеки і при повітряній тривозі йти до сховищ.

"Люди прекрасно знають, біля яких об’єктів вони живуть, і треба розуміти, що війна нікуди не ділася, і всередині країни теж можуть відбуватися такі страшні речі", - сказав Ігнат.

Як повідомлялося, вранці 28 квітня російська армія обстріляла Умань крилатими ракетами. В одній дев'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, загалом постраждало 10 будинків.

На цей час відомо про 23 загиблих, серед них – шестеро дітей. Унаслідок ракетного удару травмовані 18 осіб, ще 17 громадян врятовані.

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