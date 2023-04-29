Нідерланди втретє відправили в Україну групу для розслідування воєнних злочинів

Судово-слідча група вирушила в Україну на початку цього тижня для розслідування воєнних злочинів.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За інформацією відомства, до України вирушила група з приблизно 60 осіб, до складу якої також входять 9 чеських експертів.

До групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони.

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"Обов'язки команди полягають у розслідуванні та збереженні доказів. Це робиться під егідою Міжнародного кримінального суду", – йдеться у заяві.

Команда нідерландських експертів вже втретє вирушає в Україну. Вперше це сталося в травні минулого року, вдруге – наприкінці минулого року. За цей час були зібрані докази, які передали до МКС.