Росіяни з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду на Нікопольщині

29 квітня російські війська обстріляли Червоногригорівську громаду у Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог вдарив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Минулося без жертв. Наслідки уточнюються", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, на решті території області – спокійно.

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