Два дивізіони ЗРК "Patriot" вже заступили на чергування. Але для кращого захисту потрібні літаки F-16,- Повітряні Сили

Системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна таку заяву зробив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната.

"Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики", - сказав Ігнат.

За його словами, й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.

Речник зазначив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони , але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій" - наголосив Ігнат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже в роботі, - командувач ПС Олещук. ФОТО