Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Два дивізіони ЗРК "Patriot" вже заступили на чергування. Але для кращого захисту потрібні літаки F-16,- Повітряні Сили

3 45624
Два дивізіони ЗРК "Patriot" вже заступили на чергування. Але для кращого захисту потрібні літаки F-16,- Повітряні Сили
Системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна  таку заяву зробив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната.  

"Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики", - сказав Ігнат.

За його словами, й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.

Речник зазначив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони , але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій" - наголосив Ігнат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Другий дивізіон ЗРК "Patriot" вже в роботі, - командувач ПС Олещук. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    Ден Хемптон, підполковник у відставці, відомий як «найсмертоносніший пілот F-16» ВПС США, сказав «Голосу Америки», що готовий сам літати літаками для українських військових, якщо це буде необхідно.
  • IN UA 7395a7cc
    100-процентно ничем закрыть небо нельзя. Лучшая защита это ракетно-дроновое нападение, ежедневный кошмаринг территории параши
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    у яйцоголового сьогодні шабат - мовчить тварюка
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини