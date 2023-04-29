У лавах окупантів під Мар’їнкою почастішали випадки відмови від участі в бойових діях, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо відмови деяких російських окупантів від участі в бойових діях під Мар’їнкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб в офіційному фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії".