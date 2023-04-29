Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У лавах окупантів під Мар’їнкою почастішали випадки відмови від участі в бойових діях, - Генштаб

2 55522
У лавах окупантів під Мар’їнкою почастішали випадки відмови від участі в бойових діях, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо відмови деяких російських окупантів від участі в бойових діях під Мар’їнкою. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб в офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти біля Мар’їнки змінили тактику застосування авіації та дронів, посилили артобстріли, - Сили оборони 

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Urs
  • Urs
    так нечего с ними панькаться. Сразу расстреливать. Это сразу поднимет боевой дух остальных чмобов.
  • Oresta Bartka
    Ну жи ж панятна-мля, пацанам сцикотна.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини