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Росія заводить у Бахмут десантників, тому що вагнерівці "закінчуються", - Східне угруповання військ ЗСУ

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Росія заводить у Бахмут десантників, тому що вагнерівці "закінчуються", - Східне угруповання військ ЗСУ
Водночас штурмові дії продовжують вести "зеки" Пригожина.

Росіяни вимушені залучати до боїв у Бахмуті десантників, тому що "вагнерівці" "закінчуються". Про це у коментарі для ZN.UA повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Беручи до уваги, що цей безкінечний, як вони вважали, потік в’язнів з Росії став зменшуватися, довелося думати над можливими рішеннями. Пригожин тримав Бахмут своєю "монополією", і там в переважній більшості концентувалися "вагнерівці", але велика частина з них була знищена під час боїв", - каже Череватий.

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Речник додав, що такий хід подій призвів до потреби у росіян залучати інші підрозділи - насамперед це солдати десантно-штурмових військ. Однак головною силою для штурмів досі лишаються "вагнерівці".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    на росії нестача зеків ?
    не може такого бути
  • Osya Bender
    Значит, скоро и «десантники» закончатся.
  • Птн Пнх 76a150e3
    Зеки - це тухляк. Навіть кожен кацап радіє, що росія очищується від зоновського біосміття, коли пригожин показує ім гори цих трупаків. А ось чмобіки - це вже зовсім інше, соковите, свіженьке м'ясце. Десантники - це молоді, повні сил, відібрані молодики, яких роками холили та лелеяли батьки, яких обирали дівчата серед інших хлопців - і ось кацапська родина забрала їх і поверне дружинам та батькам у цинковій труні чи без рук без ніг. Тому треба розкручувати і розкручувати Бахмутську м'ясорубку - ото буде горе на болотах, коли вони будуть лежати в труні з вінками - на душі буде так приємно від цього. Бо їх родичі раділи, коли вбивали наших мирних мешканців.
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