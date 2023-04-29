Росія заводить у Бахмут десантників, тому що вагнерівці "закінчуються", - Східне угруповання військ ЗСУ

Водночас штурмові дії продовжують вести "зеки" Пригожина.

Росіяни вимушені залучати до боїв у Бахмуті десантників, тому що "вагнерівці" "закінчуються". Про це у коментарі для ZN.UA повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Беручи до уваги, що цей безкінечний, як вони вважали, потік в’язнів з Росії став зменшуватися, довелося думати над можливими рішеннями. Пригожин тримав Бахмут своєю "монополією", і там в переважній більшості концентувалися "вагнерівці", але велика частина з них була знищена під час боїв", - каже Череватий.

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Речник додав, що такий хід подій призвів до потреби у росіян залучати інші підрозділи - насамперед це солдати десантно-штурмових військ. Однак головною силою для штурмів досі лишаються "вагнерівці".