Прикордонники відбили 2 спроби штурму в Бахмуті, ворог зазнав втрат
1 4391
У Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів відбили дві ворожі спроби штурму. Втрати ворога уточнюються.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
Як зазначається, у Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів стримали 2 спроби прориву штурмових груп загарбників через рубіж оборони. Артилерії та піхоті штурмовиків бійці ДПСУ відповіли зосередженим вогнем.
"Стрілецькі сутички відбувались на надкоротких дистанціях. Наші воїни "розібралися" з атакувальниками за допомогою стрілецької зброї та ручних гранат. Наступ відбили, втрати живої сили окупантів уточнюються", - ідеться в повідомленні.