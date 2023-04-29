Прикордонники відбили 2 спроби штурму в Бахмуті, ворог зазнав втрат

У Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів відбили дві ворожі спроби штурму. Втрати ворога уточнюються.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як зазначається, у Бахмуті військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів стримали 2 спроби прориву штурмових груп загарбників через рубіж оборони. Артилерії та піхоті штурмовиків бійці ДПСУ відповіли зосередженим вогнем.

"Стрілецькі сутички відбувались на надкоротких дистанціях. Наші воїни "розібралися" з атакувальниками за допомогою стрілецької зброї та ручних гранат. Наступ відбили, втрати живої сили окупантів уточнюються", - ідеться в повідомленні.

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