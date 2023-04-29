РФ запускає ракети з Каспію, щоб вони не падали на російські міста,- Повітряні Сили

Росія здійснює пуски ракет з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чому пускають з Каспію - тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в Росії на голову росіянам. Таке вже траплялося в Ростовській області, коли вони пускали звідти, а також з району Волго-донська. Там ракети падали прямо на будинки", - сказав Ігнат.

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Він додав, що падіння ракет, бомб на території Росії може бути й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії українського ППО.

Втім, як зауважив Ігнат, Росія надалі продовжуватиме обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски ракет.