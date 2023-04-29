Російські пропагандисти видали кадри з Умані за наслідки вибухів у Донецьку. ВIДЕО
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Російський державний телеканал "Россия 1" видав відеокадри зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані Черкаської області за нібито обстріл українською армією окупованого Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у сюжеті проєкту Радіо Свобода та "Голосу Америки" "Настоящее время".
"Російське телебачення видало кадри зруйнованої дев'ятиповерхівки в Умані за "обстріл Донбасу українськими бойовиками".
Напередодні, 28 квітня, російська ракета зруйнувала багатоквартирний будинок в Умані, Черкаській області України. Загинули щонайменше 23 особи, у тому числі шестеро дітей.