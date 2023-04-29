Ви всі вбивці і будете покарані, - Зеленський про росіян, причетних до обстрілів України

Україна зробить все, щоб усі росіяни, причетні до ракетних ударів по Україні, а не лише ті, хто віддає накази, були покарані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року.

"Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані", – сказав президент.

"І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих в Умані, серед них - 6 дітей.