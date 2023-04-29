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Ви всі вбивці і будете покарані, - Зеленський про росіян, причетних до обстрілів України

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Ви всі вбивці і будете покарані, - Зеленський про росіян, причетних до обстрілів України
Україна зробить все, щоб усі росіяни, причетні до ракетних ударів по Україні, а не лише ті, хто віддає накази, були покарані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року.

"Ми зробимо все можливе, щоб держава-терорист якнайшвидше відповіла за скоєне нею. Кожен, хто готує такі ракетні обстріли, не може не знати, що стане співучасником убивства. Кожен, хто наводить ракети й запускає, хто обслуговує літаки й кораблі для терору. Не лише ті, хто віддає накази, а всі, ви всі терористи та вбивці і ви всі маєте бути покарані", – сказав президент.

"І обовʼязково – ті, хто скоїв первісний злочин, із якого почалися всі інші, – злочин агресії проти наших людей, проти нашої держави", – додав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії, - Зеленський

Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

Станом на ранок 29 квітня відомо про 23 загиблих в Умані, серед них - 6 дітей.

Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    та пішов ти, все прос..в, через ваше про..ли - люди загинули, діти, ми мало всі не пропали! І це не було помилкою, це було бл..ом.
  • Olena Lynch
    Извините за эту мысль , но для меня Зеленский иногда похож на Медведева с его грозными речами , всех выявим ,всех убьём , правда у Медведева ещё и ядерное оружие в его спитчах присутствует.
    А то получается пока только бла- бла -бла. Когда начнёте выявлять и уничтожать убийц украинских мирных жителей - и то тогда надо помолчать об этом . Пусть сами рашисты об этом говорят , о находчивости , силе и удачах украиского Моссада.
  • Олексій Гедз afc45b03
    Так так, ви зробите бездарі безтолкові. В першу чергу тебе мудаку треба повісити за ко-ко.
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