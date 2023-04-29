Протягом доби російські війська обстріляли 6 громад на Сумщині, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що під обстріли потрапили:
- Юнаківська громада: росіяни по території громади били з мінометів (3 міни), артилерії (13 вибухів) та РСЗВ – 25 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Юнаківка зруйновано приватний будинок. Обстрілом з РСЗВ було пошкоджено 8 приватних будинків.
- Есманська громада: з території РФ здійснено обстріл з міномету – 6 вибухів та артилерії – 9 вибухів. Внаслідок артобстрілу в с. Студенок пошкоджені 3 приватні житлові будинки.
- Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл – 2 вибухи по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку.
- Миропільська громада: з території РФ здійснено обстріл з РСЗВ "Град" - 15 вибухів.
- Білопільська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також були обстріли з АГС – 78 пострілів.
- Великописарівська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.