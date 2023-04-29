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Росіяни зараз максимально знищують житлову забудову у Бахмуті, щоб не дати ЗСУ використовувати споруди для побудови оборони, - Східне угруповання військ ЗСУ

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Росіяни зараз максимально знищують житлову забудову у Бахмуті, щоб не дати ЗСУ використовувати споруди для побудови оборони, - Східне угруповання військ ЗСУ
Тактика ворога полягає в максимльному руйнуванні інфраструктури.

Росіяни намагаються максимально знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб ЗСУ було незручно оборонятися. Про це у коментарі для ZN.UA повідомив речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести (бої. - Ред.) у забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони", - каже Череватий.

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Речник додає, що війна йде таким чином, що ворог намагається атакувати там, де тільки є можливість. Так роблять і ЗСУ, наносячи удари на випередження в міській забудові. Сили оборони намагаються діяти таким чином, щоб максимально ускладнити задачу ворогові.

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Топ коментарі

  • Сергій Шешеня
    Резервів вистачає. Просто південь для України важливіший при всій повазі , ніж донбас. Хоча Залужний може здивувати рашку і дійсно на Донецьк піти, але меня здається, що всеж таки це буде південь Херсонської області.
  • Viktor Orenich d4c0583c
    "Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - пригадав радник(подоляк).
  • Власов Сергей b3083465


    JaWernulsaHerWam

    @JaWernulsa

    ·

    19 мин

    Поговорил с другом, воюют под #Авдеевка. Говорит похоже с Китая серьёзные подгоны кацапам пошли!!! Антидронные ружья, квадрокоптеры пошли в большом количестве. Так что то что там #позитивные #блохеры трындят о деморализации и плохом снабжения, все это #звиздеш #зелёный
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