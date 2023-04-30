Протягом 29 квітня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 4 районах скупчення росіян, 2 складах, 2 засобах ППО та знищили 4 дрони, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом квітня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб в офіційному фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.
Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131", один розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10" та ще один БпЛА невстановленого типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника".