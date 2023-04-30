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Деякі держави готові розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16, - Кулеба

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Деякі держави готові розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16, - Кулеба
За словами глави МЗС, Україна отримала чіткі сигнали.

Україна досягла певного прогресу в питанні отримання від західних партнерів сучасних винищувачів F-16. Деякі держави вже готові розпочати навчання наших захисників використанню таких бойових літаків, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16", – сказав він.

За словами дипломата, питання надання Україні західних винищувачів предметно й детально обговорювалося також під час візиту глав МЗС семи європейських країн у Одесу 28 квітня.

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Як пояснив Кулеба, Київ вважає F-16 ідеальним варіантом для ЗСУ за кількома військовими характеристиками. Водночас, інші моделі також розглядаються.

Міністр додав, що такий винищувач є літаком американського виробництва, тому вирішальне слово в його передачі Україні буде за США.

"Тому ми говорили з колегами, які кроки нам потрібно зробити, які аргументи нам потрібно знайти, щоб Сполучені Штати дали зелене світло цьому проєкту. І ми ці кроки узгодили, намітили, і будемо відповідно працювати", – розповів Кулеба.

Топ коментарі

  • Герхард
    І знов це каже лялька Єрмака, а не представники країн, які це нібито вирішили.

    ...у ефірі телемарафону...

    Тобто, знов брехня.

    Шановний Цензор.Нет, ви всерйоз вирішили регулярно перепощувати Телемарафон?
    А чому не шоу Соловйова чи Скабеєвої? Там стільки ж "цікавих новин", а може навіть і більше.
  • Yuri Yuri 19276fcf
    А ці держави знають про це, що вони готові навчати українських пілотів на F16, чи то тільки Кулеба знає що вони готові навчати?
  • Super Gut
    В коментах на ютубі одного американського каналу, десь у лютому, писав чувак який має відношення до авіабази, якщо я не помиляюся в Неваді. Той каже, що українські пілоти давно літають/тренуються на американській техніці.
    Можливо рашистам готують сюрприз.
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