Новини • Агресія Росії проти України

 Вагнерівці бояться контратак ЗСУ в Бахмуті. Пригожин вважає, що російські позиції там вразливі, - ISW

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 Вагнерівці бояться контратак ЗСУ в Бахмуті. Пригожин вважає, що російські позиції там вразливі, - ISW
Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не певний у міцності російських позицій у Бахмуті та бояться контратак ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW послухали відео, де Пригожин погрожує забрати вагнерівців з Бахмута, бо, мовляв, вони "закінчуються" й організація скоро "стане історією".

"Пригожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України. Його погроза відійти з Бахмута також може свідчити про те, що він побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі для контратак", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Скільки можна цитувати маячню цього пітуха , і сприймати його заяви серйозно .. ?? Воно ж меле їх постійно з одною метою - вибити для себе гроші з бюджету , снаряди в шойги , і дозвіл набрати в свою птахоферму ще зеків ..
    Його слова не що інше як банальний шантаж , мовляв - або давайте мені все що я захочу , або- фсьопрапало .
  • Alex Sav 8157c114
    знову мед у вуха.. нічого не бояться -- приреченим на смерть по барабану
    ну проживе довше на 2 дні..
    шось інститут став нагадувати бабку Палажку
  • Анатолій Горсеклемендирж
    Ця наволоч є серійним убивцею, ефективним. І ефективним ватажком великої зграї найвідмороженіших убивць-садистів, різномастих м"ясників,які незбагненним чином виконують його нелюдські бажання і згодні при цьому гинути , втративши інстинкт самозбереження.
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