Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не певний у міцності російських позицій у Бахмуті та бояться контратак ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW послухали відео, де Пригожин погрожує забрати вагнерівців з Бахмута, бо, мовляв, вони "закінчуються" й організація скоро "стане історією".

"Пригожин також продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України. Його погроза відійти з Бахмута також може свідчити про те, що він побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі для контратак", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" закінчується. ПВК "Вагнер" через деякий короткий час перестане існувати, - Пригожин. ВIДЕО