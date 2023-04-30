Пригожин, імовірно, намагається використати перестановки у військовому керівництві РФ, щоб відновити доступ до більшої кількості боєприпасів, - ISW

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин намагається використати на свою користь перестановки у військовому керівництві Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

В останньому інтерв'ю Пригожин пригрозив вивести своїх бойовиків з Бахмута, якщо їм не почнуть постачати потрібну кількість боєприпасів. За його словами, наразі "Вагнер" отримує 800 із необхідних 4000 снарядів на день.

Крім цього, в інтерв'ю він згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна - буцімто вони разом придумали план затримки українських сил в Бахмуті.

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"Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно афілювати його із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна", - зазначають аналітики.