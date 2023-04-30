В окупованому Севастополі російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки, які планують проводити на території континентальної Росії, - Генштаб

Через пожежу на нафтобазі поблизу Козачої бухти, в окупованому Севастополі неспокійно.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів. Своєю чергою, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти. Водночас за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає.

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