Новини • Агресія Росії проти України

24% українських сільгоспугідь не можуть бути засіяні через окупацію, - Висоцький

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24% українських сільгоспугідь не можуть бути засіяні через окупацію, - Висоцький
Через окупацію не буде засіяна майже чверть посівних площ. Десь на чверть від довоєнного також впаде валовий збір сільгосппродукції

Про таке заявив в ефірі Еспресо перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами останні 10 років Україна є експортно орієнтованою щодо агропродукції. Понад 70% сільгосппродуктів у нас продавалася за кордон. Тож навіть при тому, що через окупацію валовий збір агропродукції дещо зменшиться, її вистачить, аби повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку і ще відсотків 50-60% відправити на експорт.

Торік на експорт агропродукції вже впливала російська агресія. Але навіть за цих умов загальний виторг тут склав понад 23 млрд доларів або 53% від всього українського експорту. У 2023-му загальна сума, як прогнозує Тарас Висоцький, залишиться приблизно такою ж, як і торік. А от питома вага агропродукції у структурі національного експорту зросте – просто через те, що просядуть інші його сектори.

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Подвійний навар..зараз продадуть, потім купувати будуть
  • Super Gut
    Україна споживає десь 7-10% від того, що вирощує. Чи ви думаєте комбайни у аграріїв по ціні ламборжіні від того, що хлібина в Україні коштує € 0.50?
    Питання в іншому - куди дівати зерно, якщо його не експортувати?
  • Яр Холодний
    Ну що ж поробиш! Земля "відпочине" Накопичить природний гумус І від гниття рослинних решток І "орки" своєї "органіки" додадуть Колись землю наші предки під "пар" спеціально залишали
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