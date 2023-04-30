У Рівненській області пролунав потужний вибух: влада каже про нічні навчання ЗСУ

В ніч на неділю, 30 квітня, жителі Рівненської області чули гучний вибух, через який трусились вікна у будинках та спрацювали сигналізації в авто. Міська влада повідомила, що в області тривають військові навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міського голови Рівного Олександра Третяка.

"Після повідомлень в соцмережах про нібито потужний вибух в районі Костополя, чимало рівнян почали звертатись до мене в месенджерах з питанням щодо ситуації в Рівному і в околицях", − написав він.

Третяк заявив, що хвилюватись не варто, в обласному центрі й у регіоні ситуація спокійна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввечері 29 квітня у Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи

"Не вдаючись в деталі, можу лишень сказати що військові проводять нічні навчання, жодних позаштатних ситуацій не виникало", − підкреслив він.