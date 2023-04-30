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У Рівненській області пролунав потужний вибух: влада каже про нічні навчання ЗСУ

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У Рівненській області пролунав потужний вибух: влада каже про нічні навчання ЗСУ
В ніч на неділю, 30 квітня, жителі Рівненської області чули гучний вибух, через який трусились вікна у будинках та спрацювали сигналізації в авто. Міська влада повідомила, що в області тривають військові навчання.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міського голови Рівного Олександра Третяка.

 "Після повідомлень в соцмережах про нібито потужний вибух в районі Костополя, чимало рівнян почали звертатись до мене в месенджерах з питанням щодо ситуації в Рівному і в околицях", − написав він.

Третяк заявив, що хвилюватись не варто, в обласному центрі й у регіоні ситуація спокійна.

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"Не вдаючись в деталі, можу лишень сказати що військові проводять нічні навчання, жодних позаштатних ситуацій не виникало", − підкреслив він.

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    У Києві про розмінування, або знищення попереджають..але бувають випадки на танковому полігоні..щось як йо...не - кішка аж у диван забивається й матюкається на кішкомові..
  • govtva
    Значит что то интересное испытывают,мы такое уже проходили прошлым летом,тоже земля дрожала.
  • albano miner
    ..добре.. але краще попереджати ДО, а не ПІСЛЯ... бо, зайвий раз, у декого може і "серце стати"
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